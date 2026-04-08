Пермский производитель алюминиевых сплавов выбрался из убытков

ООО «Пермцветмет» опубликовало финансовую отчетность за прошлый год. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка компании составила 4,53 млрд руб., что почти соответствует показателю 2024-го (4,48 млрд руб.).

Чистая прибыль составила 150,4 млрд руб., годом ранее общество демонстрировало убыток в размере 4,5 млн руб. Себестоимость продаж увеличилась с 4,1 млрд до 4,3 млрд руб. Долгосрочные обязательства выросли на 80% — до 528 млн руб.

Предприятие «Пермцветмет» основано в 1965 году. Занимается производством вторичных алюминиевых сплавов. В Rusprofile содержится информация о двух учредителях компании — Алексее Журавлеве (50%) и Анне Лященко (50%).