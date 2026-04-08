Жительница Кузбасса взяла восемь кредитов и попросила признать ее банкротом

Прокуратура направила в суд уголовное дело жительницы Кузбасса, которой вменяется в вину мошенничество с кредитами (ст. 159.1 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, обвиняемая направила заявки на получение кредитов одновременно в шесть банков. В период с марта по апрель 2024 года она заключила восемь кредитных договоров на общую сумму 5,8 млн руб. Платеж по всем займам составлял около 150 тыс. руб. в месяц, при этом ее официальный доход был вдвое меньше.

Заемщица, говорится в деле, не сделала ни одного взноса, а чтобы полностью освободиться от уплаты кредитов и процентов по ним, подала заявление в арбитраж о признании себя банкротом. Ее иск был удовлетворен.

Следствие уверено, что банкротство было преднамеренным. Заемщица не собиралась выплачивать кредиты, предоставляла в банки ложные сведения о доходах и не сообщала о наличии обязательств перед другими финансовыми организациями. Вину в инкриминируемых деяниях она признала, сообщили правоохранители.

Илья Николаев