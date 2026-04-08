За сутки при обстрелах Курской области пострадала женщина и была повреждена нефтебаза

Вследствие атак на деревню Гниловка Рыльского района Курской области пострадала 76-летняя мирная жительница. У нее множественные осколочные ранения грудной клетки, правого бедра, травма головы. Ее транспортировали в Курскую областную больницу. Кроме того, в городе Льгове пострадал пустой резервуар местной нефтебазы. Это следует из суточной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедшие сутки над Курской областью ликвидировали 31 беспилотник. Региональные власти заявили о 11 случаях сбросов взрывных устройств с дронов и 63 артиллерийских обстрелах.

Разрушения зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В частности, на хуторе Александровка Рыльского района повреждены кузов и остекление автомобиля, в селе Студенок — остекление и фасад дома, кузов и остекление транспортного средства. В городе Рыльске посечен фасад дома, а также пострадали два автомобиля. Помимо этого, в населенном пункте были оборваны электрические провода. В селе Сальное Хомутовского района повреждены вышка сотовой связи, кузов и остекление автомобиля. В поселке Песчанском Беловского района пострадали остекление и фасад дома.

Кабира Гасанова