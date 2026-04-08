Выручка крупнейшего тепличного комплекса в Прикамье перевалила за 4 млрд рублей

ООО «Тепличный комплекс “Пермский”» обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка за отчетный период составила 4,031 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 16,5% (3,459 млрд руб.). При этом чистая прибыль компании снизилась на 15,8% — с 870,4 млн до 732,8 млн руб. Себестоимость продаж составила 2,1 млрд руб. против 1,9 млрд руб. годом ранее.

Крупнейший в регионе тепличный комплекс «Пермский» открылся в Чусовом в конце 2021 года, строительство объекта началось в 2019-м. Инвестпроект получил статус приоритетного, а также статус резидента ТОСЭР «Чусовой». Общая сумма инвестиций в проект составила более 7,8 млрд руб. Тепличный комплекс занимает территорию площадью более 70 га, площадь теплиц — 24,5 га. Созданная на агропредприятии инфраструктура позволяет выращивать более 22 тыс. тонн овощей в закрытом грунте ежегодно (томаты, огурцы, баклажаны и салатная продукция).

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», 100% долей ООО «Тепличный комплекс “Пермский”» владеет московское ООО «Нектис», контроль в котором принадлежит ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, бывшего зампреда правления «Реновы».