Заместитель военного прокурора Петербурга пробудет в СИЗО до лета

Заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшат Купкенов останется в СИЗО до лета. Его обвиняют в получении взятки, рассказали в 235-м гарнизонном военном суде.

Заместителя военного прокурора Санкт-Петербурга оставили под арестом до лета

Заместителя военного прокурора Санкт-Петербурга оставили под арестом до лета

Срок содержания под стражей продлен до 16 июня включительно, пишет РИА Новости.

Информация об аресте Купкенова появилась в конце декабря 2025 года. В пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда сообщали, что его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Матвей Николаев