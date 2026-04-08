Заместитель военного прокурора Петербурга пробудет в СИЗО до лета

Заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшат Купкенов останется в СИЗО до лета. Его обвиняют в получении взятки, рассказали в 235-м гарнизонном военном суде.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Срок содержания под стражей продлен до 16 июня включительно, пишет РИА Новости.

Информация об аресте Купкенова появилась в конце декабря 2025 года. В пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда сообщали, что его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Матвей Николаев

