Река Тобол у Звериноголовского поднялась еще на полметра

Река Тобол поднялась на 60 см за последние сутки у села Звериноголовское. Данные опубликованы на сайте Курганского гидрометцентра.

На утро 8 апреля фактический уровень воды над «0» поста составляет 474 см. На реке наблюдается редкий ледоход.

Тобол поднялась также в черте Кургана. За сутки уровень воды увеличился на 13 см, к утру 8 апреля он составляет 380 см над «0» поста. Кроме того, поднялась река Исеть на 6 см в Катайске и на 8 см — у села Мехонское. Уровень реки Миасс около рабочего поселка Каргаполье увеличился на 2 см.

Виталина Ярховска