В Перми обновился состав совета по топонимике

Глава Перми Эдуард Соснин внес изменения в состав общественного совета по топонимике. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Как следует из документа, из состава совета вышли три человека: завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций филологического факультета ПГНИУ Владимир Абашев, зампредседателя пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов и скончавшийся в прошлом году экс-директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.

При этом в состав совета по топонимике включены семь новых членов: председатель Пермской городской общественной организации «Ветераны Пермских моторов» Рашид Дзунза, ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, главный архитектор края Елена Ермолина, директор Центра восточноазиатских исследований, профессор факультета филологии и коммуникации ПГНИУ Борис Кондаков, художник Татьяна Нечеухина, директор МБУ «Архив города Перми» Виктор Новокрещенных.