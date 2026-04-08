Ночью в Татарстане объявляли ракетную опасность
В Татарстане в 22:34 объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении.
Спустя два часа, в 00:35, режим на территории республики сняли. На этом фоне в аэропортах Нижнекамска, Бугульмы и Казани действовали ограничения на прием и вылет воздушных судов. Позже ограничения сняли.
Режим ракетной опасности действовал и в соседней Чувашии.