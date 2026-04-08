В Татарстане в 22:34 объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Ночью в Татарстане объявляли ракетную опасность

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении.

Спустя два часа, в 00:35, режим на территории республики сняли. На этом фоне в аэропортах Нижнекамска, Бугульмы и Казани действовали ограничения на прием и вылет воздушных судов. Позже ограничения сняли.

Режим ракетной опасности действовал и в соседней Чувашии.

Анна Кайдалова