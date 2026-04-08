Росавиация разрешила пермскому заводу серийный выпуск агрегатов системы управления двигателя ПД-8

АО «ОДК-СТАР» получило одобрение от Росавиации на серийное производство электронных агрегатов для авиадвигателя ПД-8 самолета «Сухой Суперджет». Электронный регулятор РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8 теперь могут производиться серийно. Это этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОДК-Стар Фото: ОДК-Стар

«Согласно полученному документу, электронный регулятор РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8 могут производиться серийно, как и остальные агрегаты системы управления двигателем ПД-8. Это результат масштабной работы всего коллектива “ОДК-СТАР”. Ранее мы получили свидетельства Росавиации о годности комплектующих изделий на эти электронные агрегаты, и сейчас полностью готовы к их серийному производству»,— рассказала директор по качеству и сертификации “ОДК-СТАР” Надежда Больбат.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан и производится с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на предприятии «ОДК-Сатурн» в Ярославской области. Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.

АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».