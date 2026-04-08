Ремонт сетей в Астраханской области урезали на 145 млн руб. в пользу детсадов и сирот

Правительство Астраханской области перераспределило бюджетные средства на 2026 год для завершения строительства объектов капитального вложения. Соответствующее постановление N 124-П от 3 апреля 2026 года опубликовано на официальном портале правовой информации органов госвласти региона.

Правительство Астраханской области перераспределило бюджетные средства на 2026 год

Фото: Правительство Астраханской области

Согласно документу, 145,3 млн руб., выделенных ранее на капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, направят на создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях и жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этой суммы на строительство детских садов выделят 96,5 млн руб. На обеспечение сирот жилыми помещениями по договорам социального найма - 48,7 млн руб.

Перераспределенная сумма в 145 млн руб. предназначалась для ремонта коммунальной инфраструктуры в Наримановском районе Астраханской области. Из 210 млн руб., выделенных на 2026 год муниципалитету на эти цели, власти направят лишь 64,7 млн руб. Лиманский район на ремонт сетей теплоснабжения и водопровода получит 20 млн руб., Астрахань - 121,6 млн руб.

Минфину Астраханской области поручено внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Постановление вступило в силу.

Марина Окорокова