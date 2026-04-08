Свердловская область заняла шестое место по числу поездок туристов в начале года

По количеству поездок в рамках внутреннего туризма Свердловская область оказалась на шестом месте среди субъектов по итогам января-февраля 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

«В последнее время фокус с традиционных направлений для внутреннего туризма — Москвы, Санкт-Петербурга — смещается на другие регионы России. Идентичность и самобытность Среднего Урала привлекают гостей со всей страны. Мы, в свою очередь, создаем современные, комфортные туристические объекты, в том числе в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". С 2023 года на развитие отрасли только из федерального бюджета привлечено более 2 млрд руб.»,— сказал глава региона.

Он также рассказал, что на Среднем Урале было создано 26 новых загородных отелей, баз отдыха и кемпингов общей вместимостью 248 мест, восемь модульных отелей, а также реализовано порядка 70 проектов по созданию инфраструктуры для туризма и отдыха. На средства из бюджета области обновляются турцентры городов, развиваются автомобильные маршруты: утверждено семь направлений.

По данным Дениса Паслера, турпоток в Свердловской области ежегодно превышает 3,5 млн поездок. Налоговые поступления от региональных турорганизаций за пять лет выросли в 4,5 раза — в прошлом году в бюджет поступило свыше 900 млн руб.

Ирина Пичурина