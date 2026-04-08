СФ-15 БНЗС отремонтирует общежитие Уфимского университета за 237 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) вчера заключил с ООО «Строительная фирма — 15 БНЗС» контракт на капитальный ремонт общежития №9 на улице Мингажева. По данным на сайте госзакупок, работы обойдутся в 237,3 млн руб., контракт профинансирует федеральный бюджет.

Ремонт будет идти до конца октября 2027 года в три этапа. Смета включает в себя замену инженерных систем (водоснабжения, канализации, электрических сетей, вентиляции), обновление полов, потолков, стен, дверей и входных групп.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о том, что УУНиТ получит более полумиллиарда руб. на ремонт фасада и кровли гуманитарного корпуса и двух общежитий, в том числе на улице Мингажева.

Идэль Гумеров