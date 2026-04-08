Красноярца оштрафовали за несанкционированный полет на тепловом аэростате

В Красноярском крае пилота теплового аэростата привлекли к административной ответственности за незаконный полет. По ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) его обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в феврале 2026 года владелец воздушного судна совершил полет в районе туристической базы в Минусинске. При этом у него отсутствовали соответствующие разрешения органов обслуживания воздушного движения и местного самоуправления.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее суд обязал жителя Кемерова выплатить 40 тыс. руб. за нарушение правил использования воздушного пространства. В августе 2024-го он осуществил полет из Кузбасса в Республику Алтай на вертолете Robinson R66 без сертификата летной годности на воздушное судно.

Александра Стрелкова