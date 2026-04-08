В Екатеринбурге отремонтируют свыше 1,3 км проспекта Космонавтов

В этом сезоне в Екатеринбурге планируют отремонтировать участок проспекта Космонавтов протяженностью 1370 м от ул. Машиностроителей до ул. Турбинной, сообщили в мэрии. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано порядка 38 тыс. кв. м — на эти цели направят более 151 млн руб. Общая длина проспекта Космонавтов составляет 9,8 км.

В 2023 году на проспекте досрочно завершили ремонт участка от выезда из Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы до ул. Шефской. В 2024 году была обновлена дорога от ул. Шефская до ул. Старых Большевиков длиной 1,5 км и площадью почти 41 тыс. кв. м. Участок от ул. Старых Большевиков до ул. Машиностроителей специалисты отремонтировали в сезоне 2025 года: его длина составила 1450 м, а площадь — свыше 43,7 тыс. кв. м.

Всего в течение года в Екатеринбурге будет проведен ремонт девяти участков автомобильных дорог общей площадью 233 406 кв. м.

Ирина Пичурина