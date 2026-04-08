Кубанского предпринимателя оштрафовали за показ экстремистской символики в автомастерской

Индивидуальный предприниматель в Отрадненском районе Краснодарского края привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование символики экстремистской организации. Об сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что на воротах ремонтного бокса «Авторемонт Драйв», где осуществлялась предпринимательская деятельность, размещалась запрещенная символика.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 1 тыс. руб., а предмет правонарушения подлежал уничтожению.

Вячеслав Рыжков