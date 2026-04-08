В трех реках Ставрополья проверили качество воды

Специалисты Ставропольского центра государственного экологического мониторинга провели анализ образцов воды из трех рек — Калауса, Кумы и Егорлыка.

Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Пробы из рек, впадающих в Западно-Каспийский и Донской бассейновые округа, продемонстрировали стабильные показатели.

Для мониторинга качества поверхностных вод специалисты регулярно берут пробы и анализируют их каждый квартал. Исследования проводятся в соответствии с нормативами, утвержденными приказом Федерального агентства по рыболовству.

Наталья Белоштейн