Силы ПВО сбили БПЛА над Кубанью, Черным и Азовским морями

Средствами противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 апреля были уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Приморско-Ахтарске, по данным оперштаба Кубани, обломки одного из беспилотников упали на территорию частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждения получила калитка. На месте работают оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков