Свердловские власти рассказали о планах на ремонт разрушенного моста на Утке

Поврежденный паводковыми водами мост через реку Утка на 8 км подъезда к поселку Перескачка от дороги Битимка — Первомайское ранее уже был закрыт для проезда из-за ненормативного состояния, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

«По левой стороне действовали ограничения: скорость до 40 км/ч и масса транспортных средств до 10 тонн. Однако водители большегрузного транспорта нарушали ограничения»,— сказано в сообщении.

Мост включен в перечень для разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. После разработки документов будет заключен государственный контракт на проведение работ. Подрядчик уже предпринимает меры для организации безопасного и беспрерывного движения по мосту.

Из-за разрушения движение для грузового и пассажирского транспорта на участке было запрещено. Легковые автомобили могут проезжать только по одной полосе из-за нестабильного дорожного полотна. На месте работают экипажи ДПС.

Ирина Пичурина