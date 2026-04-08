Участники СВО смогут получать в Прикамье соцконтракт на ведение бизнеса без оценки доходов

В Пермском крае участникам специальной военной операции (СВО) и их супругам будут выдавать социальный контракт на ведение бизнеса вне зависимости от уровня доходов. Это предусматривает законопроект, внесенный в краевой парламент губернатором Дмитрием Махониным.

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», согласно документу, демобилизованные участники СВО смогут получить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без оценки доходов. В случае если участник СВО является инвалидом I или II группы, право на такую меру поддержки предоставляется либо ему, либо его супруге.

Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Сейчас право на социальный контракт имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход ниже прожиточного минимума.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в мае.