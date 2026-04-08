Дмитрий Артюхов проконтролировал депутатскую поддержку участников СВО на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Артюхов встретился с семьями участников специальной военной операции (СВО) и депутатами партии, сообщили в правительстве региона. В декабре по поручению главы округа за 211 депутатами «Единой России» закрепили 1056 семей участников спецоперации.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На встрече обсуждалось сопровождение семей и работа системы закрепления за ними парламентариев. Депутаты отчитались о поддержке многодетных семей бойцов, отправке техники на СВО, бытовой помощи и решении других вопросов. «Это как раз те примеры, ради которых система и создавалась — на них нужно равняться. Там, где есть личное участие, любые вопросы решаются быстрее и точнее. При этом есть и сигналы, где работу нужно усиливать. Сделаем это обязательно. В целом вижу, что механизм заработал, теперь задача — чтобы он был стабильным и одинаково эффективным во всех муниципалитетах»,— сказал Дмитрий Артюхов.

С декабря депутаты провели более 800 встреч с семьями, в общественные приемные поступило 280 обращений по тематике СВО. Как сообщила руководитель регионального исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева, важно понимать, как депутат действительно ведет семью. Случаи, при которых возникли трудности, будут отрабатываться вместе с соцзащитой и местными отделениями партии. Господин Артюхов отметил, что работу нужно продолжать с акцентом на личное сопровождение каждой семьи и оперативное решение возникающих вопросов.

Ирина Пичурина