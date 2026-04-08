Проект ликвидации «мыльного озера» в Омске подготовит фирма из Санкт-Петербурга

Два аукциона на разработку проектов ликвидации крупных несанкционированных свалок в Советском округе Омска выиграла компания «Экспедиция» (Санкт-Петербург). Общая стоимость контрактов, заключенных с организацией, составила 43 млн руб., указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит завершить проектно-изыскательские работы по очистке карьера с прилегающей к нему свалкой, получивших название «мыльное озеро», и двух карьеров «Лагуны», в которых содержатся неустановленные отходы. Работы необходимо выполнить до 19 марта 2027 года.

В декабре прошлого года администрация Омска постановила прекратить все виды деятельности, связанные с причинением вреда окружающей среде на этих свалках. Оба объекта располагаются вблизи ул. Комбинатской.

«Мыльное озеро» — это искусственно созданный карьер на площади около 47,4 тыс. кв. м. Общий объем отходов оценивается в 31,7 тыс. куб. м, еще около 17,4 тыс. куб. м находится на загрязненной территории вокруг карьера.

«Лагуны» — два искусственно созданных карьера протяженностью от 90 до 110 м и шириной от 20 до 35 м каждый, частично заполненных жидкостью. Общий объем отходов на этой территории составляет около 6,5 тыс. куб. м, еще до 93 куб. м за территорией объекта.

