В Ростове от клещей и грызунов обработали 13 парков

В 13 парках Ростова-на-Дону завершена дезинсекция, дератизация и акарицидная обработка территорий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

«Меры были направлены на уничтожение насекомых, грызунов и клещей, а также снижение риска распространения инфекций»,— отметили в ведомстве.

Для обработки использовались современные сертифицированные препараты. Основное внимание уделялось местам, где собирается много людей: аллеям, пешеходным дорожкам, территориям вокруг детских и спортивных площадок, а также аттракционам.

Наталья Белоштейн

