В Новосибирске открыли реготделение Общества российско-китайской дружбы

На базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) открыто региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Новое отделение стало 33-м в стране.

«Мы верим в принцип, который звучал еще при подписании договора о добрососедстве: Китай был, есть и будет нашим другом и никогда не станет врагом»,— заявила на открытии реготделения заместитель председателя ОРКД Галина Куликова. По ее словам, Новосибирская область играет активную роль в укреплении межрегионального сотрудничества с провинциями КНР, «развивая взаимный импорт и экспорт».

В ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между реготделением ОРКД и компанией «РусАгроМаркет». «Наша цель — чтобы Новосибирск стал не просто транзитной точкой, а полноценным центром создания добавленной стоимости в агрологистике, усиливающим практическое наполнение стратегического партнерства между Россией и Китаем»,— заявил коммерческий директор «РусАгроМаркет», зампредседателя новосибирского реготделения ОРКД по экономическому взаимодействию Валерий Исмайлов.

