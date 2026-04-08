Руководитель Дирекции дорожных концессий пошел на повышение

Матвей Чувашов, возглавлявший с лета 2023 года ГКУ «Дирекция дорожных концессий», назначен на новую должность. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, теперь он является заместителем директора Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края. В этом статусе господин Чувашов будет курировать и деятельность ГКУ. Напомним, до начала работы в краевых структурах Матвей Чувашов был главным инженером МКУ «Пермблагоустройство».

Агентство по сопровождению концессионных проектов создано в 2023 году. Оно курирует исполнение ключевых соглашений в сфере инфраструктуры, ЖКХ и строительства. Всего в Пермском крае реализуется 92 концессионных соглашения на общую сумму свыше 177,8 млрд руб.