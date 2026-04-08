Погрузка удобрений на СвЖД обновила исторический максимум в первом квартале

В первом квартале 2026 года Свердловская железная дорога (СвЖД) зафиксировала рекордный объем погрузки в вагонах и контейнерах химических и минеральных удобрений, составивший 5,11 млн тонн. Этот показатель на 2,2% превышает данные аналогичного периода 2025 года и на 38,7% выше уровня 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Погрузка удобрений на СвЖД в марте составила 1,8 млн тонн (+4,4%). При этом один из ключевых грузоотправителей установил месячный рекорд и предъявил к перевозке более 1,23 млн тонн продукции.

Основной рост обеспечен спросом на мировом рынке и потребностями отечественного агропромышленного комплекса. Доля экспортных отправлений достигла 76,5% от общего объема, тогда как внутрироссийские перевозки составили 23,5% — в марте было отправлено 1,2 млн тонн удобрений (+0,2%). Ключевыми потребителями стали Бразилия (1,93 млн тонн, 37,9%) и Китай (1,61 млн тонн, 31,4%).

Логистические потоки распределились следующим образом: 70,5% грузов отправлено в западном направлении через порты Северо-Запада, 16% — в восточном через сухопутные погранпереходы, и 11% — в южном направлении. Динамику погрузки обеспечил также сервис регулярных поездов повышенного веса 6,3 тыс. тонн, запущенный с ноября 2025 года по запросу ведущих мировых экспортеров удобрений.

Ирина Пичурина