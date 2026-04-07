В Югре подросткам предложили побороть стресс с помощью попит-браслетов

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) для помощи подросткам со стрессом и тревожностью могут внедрить специальные антистрессовые браслеты. Об этом сообщила детский омбудсмен Югры Людмила Низамова. По ее словам, в округе провели анонимный эксперимент с попит-браслетами. В исследовании приняли участие 32 подростка и 7 взрослых, наблюдение велось на протяжении месяца при участии психолога.

По итогам эксперимента 69% участников отметили улучшение эмоционального состояния: у подростков снизились тревожность и нервозность, повысились спокойствие и концентрация. Среднее использование браслетов составило 7–8 раз в день, при этом часть участников применяла их в стрессовые моменты, другие — регулярно. Эффект сохранялся на протяжении всего дня. При этом у 31% участников значительных изменений не зафиксировано, что подтверждает необходимость адресного подхода.

Омбудсмен отметила, что антистрессовые браслеты могут применяться для работы с несовершеннолетними из группы риска, а также в период повышенных нагрузок — например, при подготовке к экзаменам.

«Уполномоченный видит возможным вовлечение образовательных организаций в апробацию и внедрение таких здоровьесберегающих технологий в качестве одного из способов профилактической работы с обучающимися и их семьями»,— добавили в аппарате.

Полина Бабинцева