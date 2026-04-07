Глава Астраханской области потерял семь позиций в рейтинге влияния глав регионов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в марте опустился на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Если в феврале он занимал 51-е место, то по итогам марта переместился на 58-ю строку со средним баллом 5,98.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

В агентстве уточняют, что итоговый рейтинг является консолидированной оценкой влияния всех глав регионов России лидерами экспертного сообщества. В зависимости от набранных баллов участники распределяются по трем категориям: «очень сильное влияние» (1–20 места), «сильное влияние» (21–50) и «среднее влияние» (51–89).

Лидерами мартовского рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Замыкают список глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Новгородской области Александр Дронов и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Нина Шевченко