Губернатор Пензенской области сохранил сильное влияние среди глав субъектов РФ

Глава Пензенской области Олег Мельниченко потерял три позиции в рейтинге влияния глав регионов в марте. Такие данные представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Фото: Официальный сайт губернатора Пензенской области

«Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам „очень сильное влияние“ (1-20), „сильное влияние“ (21-50), „среднее влияние“ (51-89)», - указано в публикации.

По данным агентства, Олег Мельниченко занял 34-ю строку в списке, его средний балл составляет 6,35. В феврале глава региона располагался на 31-м месте.

В тройке лидеров оказались Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан) и Рамзан Кадыров (Чечня). Рейтинг замкнули глава Удмуртской республики Александр Бречалов, губернатор Новгородской области Александр Дронов и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Нина Шевченко