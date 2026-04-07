Умер бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной Румынии по футболу Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни. Как передает «РИА Новости» о его смерти сообщил журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.

«Трагическая новость. Мирча Луческу скончался 15 минут назад», — написал господин Рошу.

О госпитализации румынского тренера стало известно ранее на этой неделе. По данным местных СМИ, 80-летний господин Луческу потерял сознание в расположении национальной сборной и был доставлен в больницу с сердечным приступом. В пятницу планировалась его выписка, однако из-за осложнений он был переведен в реанимацию.

В субботу днем сообщалось о стабилизации состояния, но к вечеру оно ухудшилось. В ночь на воскресенье организм тренера перестал реагировать на терапию, после чего его перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии и ввели в состояние искусственной комы.

Мирча Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 год, выиграв с клубом Суперкубок России. Также он известен по работе с донецким «Шахтером», киевским «Динамо», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», а также сборной Румынии, которую тренировал с 1981 по 1986 год и в 2014-м.