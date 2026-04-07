Главные новости за 7 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Лидером по количеству локальных Telegram-каналов среди регионов стал Краснодарский край. Всего в крае их насчитывается 660.

За период проведения специальной военной операции Новороссийск подвергся атакам ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров более 30 раз. В ходе вражеских атак в городе повреждены 998 жилых зданий.

Замглавы Анапы обвиняется в превышении должностных полномочий.

Анапский городской суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о помещении под домашний арест вице-мэра, обвиняемой по п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Вместо этого суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Чистый убыток АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК), крупнейшего поставщика тепла в ряде муниципалитетов Краснодарского края, по итогам 2025 года составил 592,3 млн руб.

В Кузьминском суде Москвы завершились прения по делу бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар». Прокуратура потребовала приговорить к срокам от 16 до 22 лет девять обвиняемых, включая экс-генерального директора компании и бывшего депутата заксобрания Кубани Алексея Руднева.

На мосту через реку Протоку на 63-м км федеральной автодороги А-289 в Славянском районе Краснодарского края произошло разрушение пролетного строения и дорожного покрытия.

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение: начались дожди, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся несколько дней.

В отношении вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возбуждено уголовное дело.

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего заместителю губернатора Краснодарского края Андрею Коробке, членам его семьи и аффилированным лицам. Также вице-губернатора освободили от должности.

С сухогруза «Волго-Балт-138», атакованного беспилотниками в акватории Азовского моря, планируется спасти часть груза — около 3 тыс. тонн пшеницы.