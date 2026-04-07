На Урале будут судить мужчину по делу об убийстве супружеской пары 26 лет назад

В Свердловской области перед судом предстанет уроженец Челябинской области по обвинению в двойном убийстве 26-летней давности в Арамили, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Мужчина обвиняется по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, группой лиц по предварительному сговору - в редакции Федерального закона № 156-ФЗ от 09.07.1999).

Фото: СУ СКР по Свердловской области

По версии следствия, 26 сентября 1999 года в период с 19:00 до 23:00 обвиняемый и неустановленный соучастник прибыли к дому на улице Чапаева в Арамили (Свердловская область), чтобы встретиться со знакомым, которому обвиняемый ранее продал автомобиль. Между мужчинами возник конфликт на почве личной неприязни. На придомовой территории обвиняемый, вооруженный пистолетом конструкции Макарова калибра 9 мм, произвел не менее четырех выстрелов в область головы, шеи и грудной клетки хозяина дома.

Его соучастник в это время удерживал жену потерпевшего внутри дома, не давая ей возможности оказать сопротивление или вызвать помощь. После убийства мужчины соучастник привел женщину к обвиняемому во двор, а тот нанес ей удар твердым предметом по голове и затем произвел не менее двух выстрелов в область головы женщины. В результате супруги скончались на месте.

«При проверке по Федеральной пулегильзотеке установлено, что 1 пуля и 3 гильзы, изъятые в ходе осмотра места преступления в Арамили, были «стреляны» из пистолета «ПМ» калибра 9 мм, изъятого в феврале 2002 года у обвиняемого»,— добавили в прокуратуре.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, выйти на след фигуранта удалось благодаря системной работе по расследованию преступлений прошлых лет. Следователи и криминалисты совместно с оперативниками ГУ МВД по Свердловской области провели повторный анализ материалов, допросы и ряд экспертиз, включая баллистическую и дактилоскопическую. В результате был установлен 59-летний подозреваемый. В настоящее время он заключен под стражу, уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, бандитизм и разбойные нападения. «За эти деяния в 2002 году Челябинский областной суд приговорил его к длительному лишению свободы. В местах не столь отдаленных он провел 18,5 лет, выйдя на свободу из колонии Ивделя в 2019 году»,— добавил полковник Горелых.

Отмечается что уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

