В Новороссийске продолжают ликвидировать последствия атаки БПЛА

В Новороссийске продолжается ликвидация последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь на 6 апреля. Основные повреждения в многоквартирных домах пришлись на фасады, балконы, оконные конструкции и внутреннюю отделку квартир, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Комиссии продолжают обследование пострадавшего жилого фонда: за день рабочие группы осмотрели 168 квартир. К расчистке придомовых территорий и дворов привлечены волонтеры.

По данным властей, шесть пострадавших остаются под наблюдением врачей. Двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Краснодара, еще четверо взрослых проходят лечение в городской больнице Новороссийска.

Одновременно в администрациях внутригородских районов организован прием документов от жителей, формируются списки пострадавших и личные дела семей для последующего оказания помощи.

