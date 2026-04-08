Жилой переизбыток

Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) опубликовал исследование по накопленному затовариванию новостройками в регионах России к началу 2026 года. Санкт-Петербург занял в этом рейтинге 83-е место, а Ленобласть вошла в топ-5 регионов с наибольшим затовариванием. Участники рынка первичной недвижимости говорят, что пока в городе наблюдается значительное снижение объема нового предложения и покупательский спрос смещается на областные объекты, баланс спроса и предложения сохраняется. Но риск дальнейшего накопления нераспроданных новых квартир все же есть.

Спрос на рынке первичного жилья в области устойчивый – 800 тыс. кв. м в год, однако с учетом объемов строительства – недостаточный

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Спрос на рынке первичного жилья в области устойчивый – 800 тыс. кв. м в год, однако с учетом объемов строительства – недостаточный

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За четвертый квартал 2025 года показатель затоваривания в Ленобласти снизился на 3415 лотов, до 18,7 тыс. квартир. За квартал на рынок региона было выведено 6350 новых лотов, а продано 9495 квартир, говорится в сообщении ЕРЗ. Таким образом, к 1 января 2026 года 47-й регион занял четвертое место по накопленному затовариванию.

По мнению генерального директора компании «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, Петербург и Ленобласть ожидаемо находятся в разных концах данного рейтинга. В Петербурге объем предложения сократился. Так, в марте текущего года объем ввода нового жилья в городе стал практически в три раза ниже прошлогоднего показателя. «С учетом ограниченного вывода новых проектов серьезных предпосылок для изменения тренда нет,— полагает господин Ельцов.— Дефицит предложения будет нарастать».

Ленинградская область, напротив, будет оставаться среди лидеров по объему избыточного предложения, добавляет господин Ельцов, хотя к текущему моменту уровень предложения и спроса в регионе достаточно сбалансированы. «Если три-четыре года назад в области продавалось практически все, что строилось, и объем нераспроданного жилья в новостройках доходил до 10%, то сейчас в отдельных проектах этот показатель достигает 10–15%. То есть в целом он не находится на критическом, тревожном уровне»,— дает оценку игрок рынка.

Мария Орлова, коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге, рассказала «Ъ Северо-Запад», что по итогам первого квартала 2026 года продажи компании снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По доли ипотеки тоже есть изменения: если раньше в проектах ГК «А101» доля стабильно составляла 92–93%, то после изменений условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года этот показатель сократился до 60%.

«Говоря о затоваривании на рынке недвижимости Ленобласти, я бы больше опиралась на соотношение распроданности и строительной готовности объектов, чем на чистый приток и сокращение предложения. По данным "Дом.РФ", в области рынок находится в балансе: соотношение распроданности и стройготовности — 65%, хотя это и близко к минимальной границе»,— рассуждает госпожа Орлова. Она обращает внимание, что предложение в Петербурге продолжит сокращаться, а цены расти. «А это значит, что мы увидим продолжение перетока из города в область, которое началось в 2022 году. Уже по итогам 2025 года доля спроса Ленобласти в агломерации достигла 37%»,— приводит цифры коммерческий директор «А101» в Санкт-Петербурге.

При этом спрос на рынке первичного жилья в области устойчивый — 800 тыс. кв. м в год, однако с учетом объемов строительства — недостаточный. «В регионе сейчас есть задел на три-четыре года, что сложно назвать избыточным объемом, но риски есть. Многое зависит от дальнейших действий регулятора в денежно-кредитной политике»,— заключает госпожа Орлова.

Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург», думает, что растущий объем предложения в области не в полной мере находит покупателя. На этом фоне риск дальнейшего накопления непроданных остатков сохраняется. «Перелом тренда возможен не ранее появления более доступных кредитных условий — прежде всего за счет снижения ключевой ставки. Иными словами, девелоперы будут вынуждены активнее стимулировать продажи в Ленобласти»,— прогнозирует господин Бушуев.

Основной инструмент — различные форматы рассрочек, особенно в массовом сегменте. Для многих покупателей это становится фактически единственной альтернативой семейной ипотеке: рассрочка позволяет зайти в сделку и дождаться снижения ключевой ставки для последующего перекредитования, констатирует эксперт.

Дмитрий Уваров, руководитель агентства недвижимости «УваровДом», сильного затоваривания не видит. «Скорее, рынок вошел в стадию ожидания. Покупатели следят за ставками и все чаще смотрят в сторону вторички, ожидая изменения условий по ипотеке. На этом фоне застройщики начали активнее работать с ценой: появляются акционные предложения, точечные скидки, субсидированные программы. Это помогает удерживать спрос, но без таких инструментов продажи проседают»,— обозначает ситуацию на рынке риелтор.

По словам господина Уварова, спрос в Ленобласти сосредоточен на компактных квартирах с чистовой отделкой. «Однокомнатные и двухкомнатные форматы уходят быстрее. Трехкомнатные в области берут редко — покупатели предпочитают меньшую площадь, но с более удобной локацией. Решение чаще упирается в транспорт: близость к метро, к электричке или понятный выезд на город. Этот фактор влияет сильнее, чем планировка или даже метраж»,— объясняет он.

Алла Шинкевич, генеральный директор агентства недвижимости «Невский простор», тоже считает, что покупатель выбирает не только метры, но и сценарий жизни. «На сделки влияют три фактора: дорога до города, базовая инфраструктура и окружение. Локации с выездом на КАД и временем в пути до метро в пределах 20–25 минут показывают стабильные продажи. Те же проекты, дополненные школами, детскими садами и зелеными зонами, удерживают интерес даже в период снижения спроса. Это хорошо видно по Всеволожскому и Ломоносовскому районам, где сосредоточена основная застройка и где проекты рядом с зелеными массивами продаются быстрее».

Однако цена остается главным фильтром. Участники рынка говорят, что диапазон цен от 160 тыс. до 200 тыс. рублей за квадратный метр воспринимается рынком как рабочий. Госпожа Шинкевич обращает внимание, что рост цены на первичном рынке уже давит на доступность: сделки в 47-м регионе растут медленнее, чем стоимость квадратного метра. По ее прогнозу, к концу года объем нераспроданного жилья, скорее всего, увеличится. «Уже сейчас в ряде проектов непроданные остатки превышают половину объема, а общий ввод по региону остается высоким. При текущих темпах продаж этот разрыв будет накапливаться, особенно в массовых локациях с высокой конкуренцией»,— говорит руководитель «Невского простора».

Господин Уваров не разделяет ожиданий накопления большого объема нераспроданных квартир к концу года. «Люди привыкают к новому фону и снова выходят на сделки. Слабые продажи остаются в отдельных проектах — чаще всего там, где неудачные планировки или сложная геометрия квартир. Такие объекты висят дольше остальных, даже при хороших условиях по цене и ипотеке»,— делится он наблюдениями.

Покупатель считает платеж очень точно: разница в 10 тыс. рублей в месяц становится решающей, указывает господин Уваров. «Поэтому рынок сейчас движется не за квадратным метром, а за цифрой в платежке, и именно вокруг нее строится вся конкуренция проектов»,— заключает он.

Александра Тен