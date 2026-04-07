На Дону за чертой бедности остаются 319 тысяч человек

По итогам 2025 года за чертой бедности в Ростовской области проживают более 319 тыс. человек. Это 7,7% от общего числа населения региона. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2024 году показатель составлял около 318 тыс. человек. В динамике последних лет аналитики зафиксировали снижение уровня бедности. Так, в 2023 году доля малообеспеченного населения достигала 9,6%, а в 2020 году — 10% (около 545,8 тыс. жителей).

Однако, значительное число жителей региона продолжает находиться в категории граждан с низкими доходами.

