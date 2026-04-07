Главные новости за 7 апреля. Сочи

Горнолыжные курорты Сочи запустили льготные программы для туристов перед завершением зимнего сезона на майские праздники.

Лазаревский районный суд Сочи приговорил двух несовершеннолетних местных жителей к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии за покушение на сбыт наркотиков.

Средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Сочи за год снизилась на 7,3% — до 30,5 млн руб., при этом количество предлагаемых объектов сократилось на 7,3%.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Фишт» уступил казанскому «Рубину».

В Туапсинском районе готовятся к подъему уровня воды в реках.

В Сочи с вечера 7 апреля и до конца дня 8 апреля ожидается усиление ветра с порывами до 15–18 м/с. В ночные часы возможны сильные дожди и грозы, днем — увеличение волнения моря с высотой волн до 1,3–1,5 м.

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре незаконно вернула имущество, ранее изъятое у участников сочинской преступной группировки.