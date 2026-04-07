Главные новости за 7 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Арбитражный суд Воронежской области отказал министерству ЖКХ и энергетики региона в удовлетворении иска к местному ООО «Ямань резорт», которое реализует проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе. Власти требовали взыскать с ответчика 691,4 млн руб. субсидии, «результаты которой оказались не достигнуты».

На фоне новостей о возможной отставке губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и его команда продолжают работу в обычном режиме. Источник «Ъ-Черноземье» в правительстве региона не подтвердил и не опроверг информацию о возможной отставке. По словам собеседника, «...в этом вопросе все эксклюзивы — только от высшего должностного лица государства».

Ленинский райсуд Курска признал бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Дедову назначили 17 лет колонии строгого режима.

По итогам 2025 года чистая прибыль липецкого ООО «Лебедяньмолоко» впервые превысила отметку в 1 млрд руб. и достигла 1,07 млрд против 985,6 млн годом ранее. Выручка предприятия составила 16,86 млрд руб.

Начальником управления ФСБ по Орловской области назначен полковник Алексей Котенев. Ранее господин Котенев занимал должность заместителя начальника УФСБ России по Свердловской области.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбова в очередной раз пытается реализовать единым лотом здания, гараж и земельные участки на улице Сергея Рахманинова. Начальная цена составляет 125,9 млн руб.

Денис Данилов