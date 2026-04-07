Кассация отказала экс-главе Серова Василию Сизикову в восстановлении в должности

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) оставил без изменения решения нижестоящих инстанций по делу бывшего главы Серовского муниципального округа Василия Сизикова, лишенного полномочий в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Василий Сизиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Василий Сизиков

«Суд оставил жалобы Василия Сизикова и Думы Серовского муниципального округа — без удовлетворения, жалобу губернатора Свердловской области — без рассмотрения»,— говорится в сообщении суда.

Напомним, Василий Сизиков возглавлял Серов с 2018 по январь 2026 года. В сентябре 2025 года Серовский районный суд досрочно прекратил полномочия мэра, в январе 2026 года апелляция подтвердила это решение.

Основанием для отставки стали выявленные прокуратурой нарушения антикоррупционного законодательства. По данным надзорного ведомства, господин Сизиков не указал в декларациях о доходах за 2020–2023 годы ряд финансовых обязательств и операций, включая сделки с недвижимостью и расчеты с подрядчиками. В частности, речь шла о неотраженных обязательствах перед компанией «Ек-Строй», доходах от продажи имущества, а также операциях, связанных с покупкой квартиры у застройщика «Брусника».

После отставки господин Сизиков был назначен управляющим представительства теплоснабжающей компании «Вертикаль» в Серове. Временно исполняющим обязанности главы Серова стал заместитель мэра Александр Вовяков.

Полина Бабинцева