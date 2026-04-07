Главные новости за 7 апреля. Новороссийск

В ходе атаки ВСУ по Новороссийску с 5 на 6 апреля пострадали более 200 объектов жилой инфраструктуры.

Пострадавшим от налетов БПЛА выплатили более 77 млн руб. в Новороссийске.

Дети, получившие травмы при атаке беспилотников в Новороссийске, находятся в тяжелом состоянии в больнице Краснодара.

Владельцы пострадавшего жилья от БПЛА в Новороссийске получат компенсацию на капремонт до 5 мая.

За весь период от атак БПЛА в Новороссийске пострадала почти тысяча жилых объектов.

Чистая прибыль «Верхнебаканского цементного завода» снизилась до 2,9 млрд руб.

Количество тяжких преступлений с начала года снизилось на 33,3% в Новороссийске.

MAX-канал мэра Новороссийска Андрея Кравченко вошел в топ-10 региональных каналов и побил рекорд по цитируемости.

Замглавы Анапы обвиняется в превышении должностных полномочий. Ущерб оценили более чем в 64,8 млн руб.