Саратовской области списали долг по бюджетным кредитам на 1,5 млрд руб.

Саратовской области списали часть задолженности по бюджетным кредитам в размере 1,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение N 660-р от 30 марта 2026 года подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Кроме Саратовской области в этот список попали еще 10 российских регионов.

В соответствии с документом, Саратовской области спишут задолженность по бюджетным кредитам (по состоянию на 1 марта 2024 года) за исключением займов на инфраструктуру и на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Также регион освободят от долга по кредитам из бюджета за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет со ставкой 3% годовых за пользование ими.

Объем списания пропорционален размеру вложения региона в проекты модернизации ЖКХ, переселения граждан из аварийного жилья, а также пополнения фондов развития промышленности и реализации нацпроектов. «Списание долга позволит сформировать дополнительный импульс для дальнейшего совершенствования условий работы бизнеса и повышения уровня жизни граждан», — отметил премьер-министр.

