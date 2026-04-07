Саратовский губернатор потерял 7 позиций в рейтинге влияния глав регионов

Губернатор Роман Бусаргин потерял семь позиций в рейтинге влияния глав субъектов РФ в марте. Статистику опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Фото: Правительство Саратоской области

Согласно новому отчету, господин Бусаргин занял 76-е место в списке. В феврале он был на 69-е строке. Его средний балл составляет 5,75.

В тройку лидеров рейтинга влияния глав субъектов РФ вошли мэр Москвы Сергей Собянин, Рустам Минниханов (Татарстан) и Рамзан Кадыров (Чечня). В аутсайдерах оказались глава Удмуртской республики Александр Бречалов, губернатор Новгородской области Александр Дронов и глава Хакасии Валентин Коновалов.

