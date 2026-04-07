В Свердловской области в 2026 году намерены восстановить 30 тыс. гектаров леса

В Свердловской области в 2026 году планируют восстановить более 30 тыс. га леса, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

В регионе заготовлено 4,2 тонны семян лесных растений — вдвое больше планового объема. По словам главы региона, сформированный запас позволит снизить риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями.

«Основные породы, которые высаживают в регионе, — это сосна и ель. В питомниках области выращено 60,7 миллиона штук стандартного посадочного материала. Из них — 16 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой»,— написал Денис Паслер, добавив что использование этой технологии повышает приживаемость деревьев.

В 2025 году на Среднем Урале восстановили около 33 тыс. га леса. Губернатор отметил, что надеется превысить этот показатель в текущем сезоне.

Полина Бабинцева