Председатель ЗСК обсудил с вице-губернатором Кубани социальную повестку региона

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с заместителем губернатора по социальным вопросам Еленой Воробьевой. В обсуждении также приняли участие глава комитета по здравоохранению и социальной защите населения Николай Петропавловский и председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Александр Поголов, сообщает пресс-служба ЗСК.

Господин Бурлачко отметил, что назначенная в прошлом месяце на должность вице-губернатора Елена Воробьева обладает значительным опытом в социальной сфере: ранее она прошла путь от педагога до министра образования края. По его словам, социальная политика традиционно остается приоритетом для регионального парламента — как в части формирования бюджета, так и при разработке мер поддержки населения.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, включая строительство медицинских и образовательных учреждений, поддержку участников специальной военной операции и их комплексную реабилитацию, а также меры по улучшению демографической ситуации в регионе. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности образовательной среды, организации школьного питания и развитию молодежной политики.

В числе предложений, озвученных председателем ЗСК,— консолидация молодежных общественных организаций под эгидой одной из ведущих структур региона с целью повышения эффективности их работы, в том числе в сфере патриотического воспитания. Также обсуждалась организация начальной военной подготовки школьников и расширение их участия в военно-патриотических проектах, включая игру «Зарница 2.0».

Юрий Бурлачко также напомнил о возможности выносить значимые региональные инициативы на площадку Южно-Российской парламентской ассоциации для последующего рассмотрения на федеральном уровне и предложил активнее использовать этот механизм для совершенствования законодательства. Госпожа Воробьева, в свою очередь, подчеркнула необходимость выстраивания системной работы с молодежью в возрасте от 25 до 35 лет.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию профильных ведомств и комитетов краевого парламента для выполнения социальных обязательств перед жителями региона.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проанализировали итоги газификации региона за 2025 год на еженедельном планерном совещании под руководством спикера регионального парламента Юрия Бурлачко.

Анна Гречко