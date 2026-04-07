В «АК Барсе» создадут центр гражданского судостроения

Экс-глава Крыловского государственного научного центра (ГНЦ) Олег Савченко сообщил о планах корпорации «АК Барс» по созданию центра гражданского судостроения. Как заявил dp.ru господин Савченко, в него может войти крупнотоннажное направление.

В марте 2026 года Олег Савченко был назначен генеральным директором ООО «Форсс Марин» (Санкт-Петербург), 70% которого принадлежит «АК Барсу». До этого, после ухода из Крыловского ГНЦ, он занимал должность советника генерального директора судостроительной корпорации «АК Барс» Рената Мистахова.

По словам господина Савченко, его переход на пост главы «Форсс Марина» связан со стратегическими планами «АК Барса». Основным проектантом в рамках нового центра должно стать именно это предприятие. Руководитель корпорации, утверждает Олег Савченко, поручил ему выстроить деятельность «Форсс Марина» и обеспечить операционные связи для строительства гражданских судов.

В качестве основной производственной площадки центра рассматривается крымский Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы, также входящий в «АК Барс». Господин Савченко назвал предприятие максимально подходящим для реализации этой стратегии.

Ранее в открытых источниках сведений о создании центра гражданского судостроения корпорацией «АК Барс» не публиковалось.