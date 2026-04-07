Спор-повтор

В Челябинской области министерство строительства и инфраструктуры подало жалобы на отказ во взыскании части субсидий с администраций Магнитогорска и Верхнего Уфалея. Апелляционная инстанция приняла их к производству. Минстрой требует взыскать с городских властей Магнитогорска неосновательное обогащение в размере 18,9 млн руб., Верхнего Уфалея — 6,2 млн руб. Эти деньги являются частью субсидий, выделенных муниципалитетам для строительства социальных и спортивных объектов. Истец считает, что они не вовремя сдали построенные здания в эксплуатацию. Первая инстанция ранее встала на сторону ответчиков и пришла к выводу, что они выполнили назначенные задачи.



Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области намерено оспорить отказ во взыскании 25 млн руб. субсидий с администраций Магнитогорска и Верхнего Уфалея. Жалобы на решения первой инстанции приняты к производству. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявления поданы в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Заседания по их рассмотрению пройдут 4 и 14 мая.

Решения, которые намерен оспорить Минстрой, принял Арбитражный суд Челябинской области в феврале 2026 года. Тогда он отказал в удовлетворении требований истца о взыскании с мэрий неосновательного обогащения на общую сумму более 25,1 млн руб.

Согласно документам суда, с администрации Магнитогорска минстрой требовал 18,9 млн руб., Верхнего Уфалея — 6,2 млн руб. Эти деньги являются частью субсидий, выделенных муниципалитетам в 2022–2023 годах.

В документах суда также упоминаются объекты, которые нужно было построить в каждом городе. Так, администрация Магнитогорска получила субсидию в размере 181,8 млн руб. на строительство объектов социального обслуживания населения. Мэрии Верхнего Уфалея выделили 60,4 млн руб. на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Ввести объекты в эксплуатацию нужно было в 2023 году.

Основной претензией челябинского минстроя являлось несвоевременное завершение строительства объектов.

Так, объекты социального обслуживания населения в Магнитогорске и ФОК в Верхнем Уфалее введены в мае и декабре 2024 года соответственно.

Исходя из данных первой инстанции, администрация Верхнего Уфалея не смогла достроить объект вовремя из-за недобросовестного подрядчика. Сначала физкультурно-оздоровительный комплекс возводила группа компаний «Абсолютные системы». Впоследствии с ней расторгли контракт из-за неисполненных обязательств. Завершением строительства занялось ООО «Верный выбор». Администрация и подрядчик выяснили, что работы предыдущей компании пришли в негодность, а проектно-сметную документацию необходимо скорректировать. Это и привело к увеличению сроков строительства.

О причинах позднего введения в эксплуатацию объектов соцобслуживания в Магнитогорске в документах суда не указано. Там лишь сказано, что завершение работ в срок оказалось невозможным «в условиях реальной действительности».

Арбитражный суд Челябинской области пришел к выводу, что ответчики использовали субсидии по целевому назначению.

«Доказательства недобросовестного поведения администрации либо нецелевого расходования предоставленных бюджетных средств истцом не представлены»,— отмечено в решении. Суд встал на сторону администраций и посчитал, что они сделали все возможное, чтобы достроить и сдать объекты.

В ответ на запрос «Ъ-Южный Урал» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области отметили, что администрациями «нарушены обязательства по достижению значений показателей результативности использования субсидий». От комментариев насчет постановлений первой инстанции в ведомстве воздержались.

В октябре — ноябре 2024 года министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подало всего 15 исков к 12 муниципалитетам региона, в которых требовало взыскать задолженности, неосновательное обогащение, а также проценты за пользование деньгами на общую сумму более 150 млн руб. Основанием для этого в большинстве случаев стало нарушение сроков сдачи социальных объектов в эксплуатацию.

Так, согласно картотеке арбитражных дел, администрации Усть-Катава, Аргаяшского муниципального района, Верхнего Уфалея смогли оспорить взыскание субсидий на общую сумму 56, 1 млн руб. Прекращено рассмотрение исков к Чебаркульскому, Октябрьскому и Уйскому округам. С них минстрой требовал взыскать 7,5 млн руб. Первая инстанция также отказала истцу в требованиях к Катав-Ивановскому округу. С Троицка взыскано 5,7 млн руб., с Нязепетровского муниципального округа — 1,5 млн руб., Карталинского — 1,6 млн руб. В настоящий момент на рассмотрении остался один иск к Аргаяшскому округу на 10 млн руб.

Ольга Воробьева