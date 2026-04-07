Музей истории и археологии Урала завершил формирование постоянной экспозиции

В Музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге открылась постоянная экспозиция «Уральская жизнь, век ХХ». Новый раздел занял четвертый этаж здания и стал финальной частью экспозиционного комплекса музея, формировавшегося с 2005 года, сообщили в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера (СОКМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Постоянная экспозиция «Уральская жизнь, век ХХ» в Музее истории и археологии Урала Фото: Максим Езерский Постоянная экспозиция «Уральская жизнь, век ХХ» в Музее истории и археологии Урала Фото: Максим Езерский Постоянная экспозиция «Уральская жизнь, век ХХ» в Музее истории и археологии Урала Фото: Максим Езерский Следующая фотография 1 / 3 Постоянная экспозиция «Уральская жизнь, век ХХ» в Музее истории и археологии Урала Фото: Максим Езерский Постоянная экспозиция «Уральская жизнь, век ХХ» в Музее истории и археологии Урала Фото: Максим Езерский Постоянная экспозиция «Уральская жизнь, век ХХ» в Музее истории и археологии Урала Фото: Максим Езерский

Экспозиция охватывает историю региона от эпохи потрясений 1910-х годов до перестройки и 1990-х. Среди ключевых экспонатов — интерьер дореволюционной гостиной и «Клад Антониновых» (вещи семьи, разлученной революцией), форма матроса с крейсера «Аврора», интерьерный комплекс прихожей в Городке чекистов, телефон «Сименс» со Свердловской электростанции им. Рыкова, личные вещи первого директора строительства Уралмашзавода Александра Банникова.

Военный период представлен образцами продукции уральского ВПК и боевыми наградами фронтовиков.

Послевоенная секция включает ракетные двигатели, деталь лунохода и один из первых советских инженерных компьютеров, а бытовой раздел — парфюм «Уральских самоцветов», продукцию фабрики «Конфи», пылесос «Урал» и стиральную машину «Малютка».

Завершают экспозицию материалы эпохи перестройки, связанные с деятельностью руководителей Свердловской области Бориса Ельцина (первый президент России) и Эдуарда Росселя (первый губернатор региона).

Музей истории и археологии Урала входит в состав Свердловского областного краеведческого музея имени Клера, расположен в здании бывшего Дома культуры имени Дзержинского, одного из корпусов Городка чекистов. Экспозиция размещена на пяти этажах и охватывает историю Урала с древнейших времен до советской эпохи. Одним из ключевых экспонатов является Большой Шигирский идол — пятиметровая деревянная скульптура возрастом свыше 11,5 тыс. лет.

Максим Езерский