Подозреваемый в убийстве ярославец пытался скрыться из региона

В Ростове Великом Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве, пытавшийся скрыться из региона. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: УМВД России по Ярославской области

6 апреля в Заволжском районе Ярославля было обнаружено тело местного жителя 1967 года рождения. Ранее погибший был объявлен в розыск как без вести пропавший. В убийстве заподозрили соседа убитого по садоводческому товариществу. Сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого в поезде во время остановки в Ростове Великом.

Как полагает следствие, поводом для убийства стал конфликт между соседями. Подозреваемый выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья, а потом нанес ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Антон Голицын