Бюджет на покупку «первички» в Петербурге упал в трех сегментах из четырех

По итогам первого квартала 2026 года средний бюджет покупки квартир на первичном рынке в Санкт-Петербурге сократился в трех сегментах — элитном, комфорт-классе и бизнес-классе. Положительную динамику аналитики зафиксировали лишь в жилье премиум-класса, следует из обзора «НДВ Недвижимость» и «Мавис».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По итогам первого квартала 2026 года бюджет покупки квартир на первичном рынке в Петербурге упал в трех сегментах

Так, в бизнес-классе средний бюджет уменьшился на 2,7% и составил 14,6 млн рублей при средней площади 42,8 кв. м. В элитном сегменте показатель снизился на 2,4% — до 58 млн рублей, а средняя площадь достигла 70,3 кв. м. В комфорт-классе сокращение составило 1,3%, до 9,9 млн рублей при площади 42,5 кв. м.

Единственным сегментом с ростом стал премиум-класс: здесь средний бюджет увеличился на 12,9% и достиг 25,7 млн рублей.

При этом стоимость квадратного метра выросла во всех категориях жилья. В бизнес-классе она увеличилась на 12%, в премиум-сегменте — на 12,3%, в элитном — на 6,8%, в комфорт-классе — на 5,6%. По итогам квартала «квадрат» в комфорт-классе стоил в среднем 232 тыс. рублей, в бизнес-классе — 342 тысяч, в премиум-классе — 463 тысяч, в элитном сегменте — 825 тысяч рублей.

Снижение среднего бюджета эксперты связывают с уменьшением площади приобретаемого жилья.

«Сильнее всего она снизилась в бизнес-классе — на 13%. В элитном сегменте — на 8,6%, в комфорте — на 6,5%. Рост с точки зрения площадей показал только премиум-класс — на 0,5%», — отметили исследователи.

Матвей Николаев