Экс-участковый отправится в колонию за продажу данных из служебной базы

Суд в Санкт-Петербурге признал бывшего участкового 64-го отдела полиции Алексея Мащенко виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий и незаконной передаче персональных данных. За торговлю служебной информацией его приговорили к 3,5 года колонии строгого режима, штрафу в 750 тысяч рублей и запрету служить в правоохранительных органах в течение шести лет, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Участковый в Петербурге брал взятки в обмен на информацию о гражданах из служебной базы

Участковый в Петербурге брал взятки в обмен на информацию о гражданах из служебной базы

Следствие установило, что Мащенко передавал знакомому персональные данные из базы МВД. С января по июнь 2025 года полицейский в обмен на информацию получал деньги на свой банковский счет или карту супруги. Получатель данных обычно интересовался тем, сколько человек зарегистрировано в той или иной квартире. Эти выписки он использовал для того, чтобы помогать мигрантам оформлять прописку и патенты. За каждого проверенного Мащенко получал по тысяче рублей. Такой «торговлей» экс участковый заработал 359 тысяч рублей.

Вину Мащенко полностью признал. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

