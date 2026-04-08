В Черноземье 9 апреля ожидается похолодание, до +1°C

В четверг, 9 апреля, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +1°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +5°C, днем потеплеет до +10°C, вечером столбик термометра опустится до +6°C, а ночью будет +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +6°C, днем температура поднимется до +9°C, вечером она составит +5°C, а ночью — +3°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +4°C, днем повысится до +8°C, вечером будет +4°C, а ночью понизится до +2°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем — +5°C, вечером будет +3°C, а ночью опустится до +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +3°C, днем поднимется до +4°C, вечером будет +2°C, а ночью похолодает до +1°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +4°C, днем — +5°C, вечером будет +4°C, а ночью — +3°C. Ветер до 3 м/с.

