В Анапе действует особый противопожарный режим

С 1 апреля в Анапе введен особый противопожарный режим. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

На территории Анапы запрещается разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, свалки горючих отходов. Запрет распространяется на проведение всех видов пожароопасных работ с применением открытого огня.

В мэрии напомнили, что несоблюдение правил противопожарного режима грозит штрафом до 60 тыс. руб. для граждан. Для юридических лиц размер штрафного взыскания увеличивается до 1 млн руб.

Кристина Мельникова